"Le pedimos a la Dirección Nacional de Fauna el cierre de este zoológico, el quite del permiso. Si eso no pasa, iremos a la Justicia porque ya hemos agotado la instancia administrativa. Pedimos que les revoquen la habilitación porque no cumplen con las premisas mínimas. Pedimos que les revoquen la habilitación desde la formalidad de la ley vigente aunque personalmente creo que no debería haber zoológicos", señalaron.