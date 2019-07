-Sinceramente la basura me ayudó muchísimo a mí. Primero, en lo social. Me enseñó a ver al otro. Cuando uno trabaja solo, no ve la necesidad del otro. Y acá aprendí que hay mucha gente que necesita mucho. Que no solamente yo estoy mal, sino que hay muchos que están hasta peor que yo incluso. Mi marido murió de cáncer. El año pasado murió mi hijo de un infarto. Pero hay mujeres que viven solas o son abandonadas por los maridos, con hijos, cuatro, cinco, y hay chicas que son golpeadas… Entonces son problemáticas más graves que las que tengo yo. Y esto me enseñó a verlo. Antes a mí no me importaba nada. Era yo y nada más que yo. Y sin embargo la cooperativa expresa todo lo contrario: primero es el otro, después yo. Y hoy peleo y la remo por los chicos.