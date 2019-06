-No me arrepiento de ninguna manera. Sí padecí y padezco el señalamiento, la desconfianza, el descrédito en todo sentido, hasta de otras víctimas. No me arrepiento porque no podría mirar a los ojos a mis hijos si no hubiese hecho todo lo que está a mi alcance. Y a cualquier mamá que está en esta situación le aconsejo que haga lo mismo porque me parece que es digno sin importar por lo que tengamos que pasar. Hay mucha gente que gracias a mí sigue luchando. Yo les digo que no abandonen nunca y que vayan siempre acompañadas. No hay que denunciar nunca solas, siempre en Red. Juntas somos visibles.