— La verdad es que no me impactó lo de la gente en las redes sociales. Estaba y estoy acostumbrada a los agravios y a las mentiras. Sí me molestó mucho lo que leí y escuché de los colombianos, que fueron los que más me atacaron, no podía creer que le desearían algo a una persona. En realidad no me afectó eso, me afectó más pensar en que compañeras mías estuvieran infectadas. Lo de la gente va y viene, terminé reponiéndome.