—Me contactó Julio, que falleció en diciembre pasado, porque como soy repartidor de mercadería de panadería y necesitaba hacer el catering para las bandas que tocaban en un festival, me pidió ayuda. ¡Va, prácticamente me vino a manguear!— ríe—. Pegamos onda y seguimos hablando. Después comencé a ayudar al grupo en los eventos y hace tres años me quedé. Yo siempre traté de ayudar a quienes lo necesitaban y como Julio tenía ese don de enseñar a los demás a actuar en conjunto para hacer algo más grande y no para dar simplemente un poco de limosna, él nos enseñó a trabajar de manera conjunta.