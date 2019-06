Sobre el final de aquel discurso, el senador se había exhibido optimista, a pesar de que la ley para legalizar el aborto no avanzó en aquella oportunidad: "Si el Senado hoy no está a la altura de las demandas sociales, este tema en el futuro se va a tratar. Si no, creo en la Corte Suprema de la Nación. La Corte puede llegar a terminar de resolver lo que este Congreso no se atrevió".