Y no es para menos. Si bien los ancianos están cuidados, hay un temor que lo atraviesa y que podría producir un efecto negativo incalculable en sus padres: "Es posible que mi hermano después de esto se quite la vida. No lo sé. No me puedo atrever a asegurarlo pero no lo descarto. Esperemos que no. Igualmente mi preocupación principal son mis viejos, no lo que pueda hacer Hugo", sostuvo Raúl, en un nuevo intento por exponer cierta fuerza.