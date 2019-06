"Queremos poder volver a estar juntos bajo un mismo techo, como debe ser. Y pagar un alquiler. Yo no tengo propiedades, alquilaba ahí. No puedo ir a comprar una casa, es imposible, no tenemos con qué. Somos los dos jubilados y gastamos poquito. Un poco en remedios, pero felizmente somos sanos los dos. Igual tenemos que subsistir", dijo Hilda.