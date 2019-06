Las autoridades le pidieron a la propietaria del bar que los retuviera en el local. Hasta ese punto, los abuelos conservaban la esperanza de que su hijo pasara a buscarlos. No querían decirles nada para no alterarlos. María Inés, junto a los efectivos policiales se dirigieron hasta el edificio para lograr ubicar al hijo de los abuelos. Entraron por la fuerza al no recibir respuesta y tocaron timbre por timbre hasta dar con el departamento. Fue entonces que corroboraron el desalojo. La vivienda no tenía un solo mueble.