-El activismo también ayuda a encontrar un lugar, saber que no sos la única. El título del documental Femicidio. Un caso múltiples luchas. Mi mamá no fue la única, somos un montón y necesitamos un acompañamiento. A veces me acompañan, tengo el apoyo de un grupo de familiares atravesados por el femicidio, entre los cuales está Manuel Iglesias, el hermano de Laura Iglesias. Veo que ellos están haciendo un trabajo importante en ir, acompañar las causas, los familiares. Y pensaba que tal vez ese acompañamiento de la sociedad yo no lo tuve colectivamente en 2005, porque no se hablaba de eso.