-Va a ser muy complejo. Soy una optimista irredenta. Seguiré manteniendo esta fidelidad al optimismo de la acción, no de lo inercial. El año que viene hay algo muy claro que van a tener los candidatos o candidates, para que no haya ninguna posibilidad de perder votos. El tema del aborto en algunas provincias es muy peliagudo. Pero no sólo allí. Podríamos hacer el cálculo en algunas áreas de los grandes centros urbanos, y es absolutamente claro que hay una gran capacidad decisional de las mujeres a apoyar candidaturas que efectivamente digan que van a sostener la legalización del aborto.