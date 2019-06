"No le voy a poder pagar", recordó que le dijo el hoy Papa Francisco tras salir bien de la operación. "Yo no vine por plata, yo vine por ese libro", le respondió Parodi señalando Historia de Ignacio de Loyola, ejemplar que se llevó firmado por un sacerdote al que no conocía y que en 2014 lo invitó al Vaticano, aunque tampoco esa vez pudo pagarle.