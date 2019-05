"En 2009 estaba de gira con un programa infantil. Yo era una nena y el único actor adulto que viajaba con nosotros tenía 45 años. Me empezó a besar el cuello pese a que le dije que no. Me tiró en la cama, me corrió el shortcito y me practicó sexo oral, aunque le decía que no. Se subió arriba mío y me penetró. Por suerte alguien tocó la puerta y me pude ir", relató en un video.