"Estuve todo el día, toda la tarde y noche, pensando qué pasaba si me ponía otro pantalón. Responsabilizándome a mí. Es común que los hombres te rocen, te apoyen o incluso te toquen. Me pasó mil veces. Desde que tengo 12 años, no es la primera vez. Pero pienso en cómo no me di cuenta, en qué pude haber hecho para evitarlo para que eso no pase. No llegué a la parte de la bronca. Siento mucha angustia y asco", reveló.