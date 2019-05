"Este bar, para muchos millennials, tiene una atracción muy única, un encanto que no se encuentra en los bares de moda perfectos y ordenaditos. Estos lugares son más descontracturados, todo está más destartalado o no tan perfecto, tienen un encanto particular", cuenta a Infobae la dibujante María Luque, habitué del bar Varela Varelita, en el barrio porteño de Palermo. La artista, como gran cantidad de jóvenes, elige un bar clásico para trabajar y reunirse con sus pares, entre pocillos antiguos, sillas gastadas y un ambiente que conserva algo de bohemia porteña de algunas décadas pasadas.