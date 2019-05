El hijo mayor del piloto relató que al enterarse de la subasta, el casco estaba valuado en unos 160 dólares. "Empecé a ofertar un poco más de dinero, pero cada vez que ponía una cifra, enseguida me la superaban. Un día me la jugué y oferté 3.000 dólares. No los tengo, pero en su momento creía que los podía conseguir con el préstamo de un amigo. Pero esa cifra también la superaron. Ahí ya no supimos más qué hacer", explicó.