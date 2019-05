Hoy, en cambio, montarse demanda unas tres horas e incluye "trucarse", es decir, esconder los genitales y crear artesanalmente, con una toallita femenina, "una especie de conchero". "A mí me gusta trucarme bien, tirar todo bien para atrás, y ponerme ropa cavada. Si no me truco, la drag no me baja, Nikka no viene", cuenta.