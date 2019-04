Según el comandante del vuelo de Austral estuvieron a 500 pies y por momentos a 300 pies de diferencia con el avión de Avianca. En tal sentido, el piloto reconoció que tuvieron una indicación del TCAS Traffic, pero fue en un contexto de una tarde con visibilidad plena. "No es lo mismo si esto ocurre cuando uno vuela instrumental en capa, donde no se puede ver hacia afuera y uno por ahí se asusta más y no sabe cómo fue que pasó todo", admitió.