View this post on Instagram

Movie vs. Cosplay 🤡 One of my fav pictures of my Pennywise cosplay. Our idea with the PH was not to make the scene exactly the same and identical like in the movie but rather "inspired by”… and I really loved the final result! And you? I take this opportunity to invite you to check my new Patreon account where with a little contribution you can get a lot of amazing rewards! Link in BIO ☝🏻♥️ . Esta es una de mis fotos favoritas de mi cosplay de Pennywise. Nuestra idea con el fotógrafo no fue hacer la escena exactamente igual e idéntica como en la película sino más bien “inspirada en”… y la verdad a mi siempre me encantó cómo quedó! Aprovecho esta oportunidad para invitarte a que revises mi nueva cuenta de Patreon, donde con una pequeña contribución puedes obtener muchos premios increíbles! Enlace en mi biografía ☝🏻♥️ . • PH: @jmplanafotos • Makeup and wig made by me. . . . #pennywise #fxmakeup #itmovie #itchapter2 #makeupartist #sfx #characterization #cosplay #horrormovies #horrormakeup #horror_sketches