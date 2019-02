"Si cumplen los requisitos sanitarios para pedir la domiciliaria, no nos opondremos, pero quienes no los cumplan deben cumplir sus penas en una celda en una cárcel, como corresponde", dijo Menghini. Rey leyó el extracto del documento en el que se pide a diputados y senadores que concreten la aprobación de la ley de extinción de dominio y que los dineros de la corrupción se dirijan como resarcimiento hacia las víctimas. El documento culminó con la frase "La sangre derramada sobre los rieles no será olvidada ni negociada".