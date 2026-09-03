Tomate Barraza responde tras denuncia de su exIngrid Mijares por presunta violencia: “Estoy dispuesto siempre a colaborar con la justicia”

Ingrid Mijares, expareja de Tomate Barraza, rompe el silencio y revela graves acusaciones de abuso, maltrato físico y psicológico durante su relación. La demanda detalla episodios de violencia y cómo él intentaría perjudicarla profesionalmente. ATV/ Magaly TV La Firme.

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Carlos ‘Tomate’ Barraza decidió romper su silencio luego de que su expareja, la cantante venezolana Ingrid Mijares, acudiera a la Fiscalía para denunciarlo por presuntos actos de violencia física, maltrato psicológico, acoso y hostigamiento. El caso tomó conocimiento público luego de que parte de la documentación fiscal fuera difundida en el programa ‘Magaly TV, la firme’, donde también se presentó el testimonio de la artista.

Ante la gravedad de los señalamientos, el cantante fue consultado sobre la denuncia y respondió de manera contundente. Barraza negó las acusaciones formuladas por su expareja y afirmó que está dispuesto a someterse a las investigaciones que correspondan para esclarecer lo ocurrido.

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“Que investigue en todo lo que tenga que investigar. Es mentira, entonces, tú investiga. Yo estoy dispuesto siempre a colaborar con la justicia y a esclarecer todos los hechos, no hay problema con eso”, manifestó el artista.

Expareja de Tomate Barraza acude a la Fiscalía y lo acusa de presunta violencia: “Me estaba ahorcando”. Captura: Magaly TV La Firme.

Ingrid Mijares denunció a Tomate Barraza ante la Fiscalía

La denuncia de Ingrid Mijares incluye acusaciones por presuntos delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, bajo la modalidad de agresiones contra la mujer e integrantes del grupo familiar, además del presunto delito de acoso, según la documentación presentada en televisión.

La cantante venezolana, quien durante varios años formó parte de la orquesta de Barraza, decidió acudir a las autoridades después de lo que describió como una serie de episodios que habrían afectado su tranquilidad y su vida profesional.

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Entre lágrimas, Mijares explicó por qué decidió presentar la denuncia. “Realmente si yo me atreví a hacer esta denuncia es porque realmente ya me vi en la necesidad. No voy a permitir tampoco que alguien me venga a perjudicar”, manifestó.

Su testimonio incluye referencias a presuntos insultos y gritos durante el periodo en el que ambos mantuvieron una relación personal y profesional. Sin embargo, uno de los episodios más delicados mencionados por la cantante corresponde a un supuesto hecho de violencia física que habría ocurrido en las inmediaciones de una discoteca. “Llegó a golpearme en su camioneta afuera de una discoteca, me jaló de los cabellos, me estaba ahorcando”, señala el documento mostrado durante el reportaje.

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Expareja de Tomate Barraza acude a la Fiscalía y lo acusa de presunta violencia: “Me estaba ahorcando”. Captura: Magaly TV La Firme.

Expareja de Tomate Barraza también lo acusa de presunto hostigamiento laboral

Además de los señalamientos relacionados con una presunta agresión física, Ingrid Mijares aseguró ante la Fiscalía que habría existido una interferencia en algunas de sus actividades profesionales.

Expareja de Tomate Barraza acude a la Fiscalía y lo acusa de presunta violencia: “Me estaba ahorcando”. Captura: Magaly TV La Firme.

La cantante explicó que se desempeñaba como profesora de canto y sostuvo que Barraza habría intervenido para que perdiera algunos de esos trabajos. “El denunciado ha mandado que me despidan de los trabajos en los cuales yo daba clases de canto, de las municipalidades de San Martín de Porres, Magdalena del Mar y San Miguel”, se lee en su declaración.

Mijares también señaló que, según su versión, el cantante habría contactado a personas que la contrataban para intentar impedir su participación en determinados eventos.

De acuerdo con el relato presentado en el reportaje, la artista sostuvo que Barraza incluso habría preguntado cuánto cobraba por determinadas presentaciones y posteriormente habría ofrecido sus propios servicios por precios similares o menores.

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Expareja de Tomate Barraza acude a la Fiscalía y lo acusa de presunta violencia: “Me estaba ahorcando”. Captura: Magaly TV La Firme.

Ingrid Mijares ubica en 2024 el final de su relación con Tomate

Según la versión de la denunciante, Barraza acudió a recogerla a su domicilio en septiembre de 2024. Mijares sostuvo que el cantante habría iniciado la marcha del vehículo antes de que ella pudiera cerrar completamente la puerta, provocando que casi cayera. La artista situó este episodio como uno de los hechos que marcaron el final definitivo de la relación entre ambos, la cual ubicó entre los años 2021 y 2024.

Expareja de Tomate Barraza acude a la Fiscalía y lo acusa de presunta violencia: “Me estaba ahorcando”. Captura: Magaly TV La Firme.

El relato forma parte de la documentación difundida por el programa de televisión y, al igual que los demás señalamientos, deberá ser investigado para determinar las circunstancias en las que ocurrió. La denuncia también contiene otro aspecto que generó preocupación: la presunta exposición de información personal de Mijares.

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La cantante aseguró que posteriormente se sintió amenazada luego de que una publicación difundida en abril expusiera, según su versión, su número telefónico personal y su dirección. “Yo sí me he sentido bastante amenazada que en el mes de abril se hizo una publicación donde me señalan que yo daba servicios íntimos poniendo mi número de teléfono personal, mi dirección, me tuve que mudar de mi domicilio en menos de 15 días”, relató.

Expareja de Tomate Barraza acude a la Fiscalía y lo acusa de presunta violencia: “Me estaba ahorcando”. Captura: Magaly TV La Firme.

Tomate Barraza niega las acusaciones y pide que se investigue el caso

Luego de que las declaraciones de Ingrid Mijares fueran difundidas públicamente, el programa buscó la versión de Carlos ‘Tomate’ Barraza. El cantante rechazó de manera tajante las acusaciones y aseguró que no tiene inconvenientes en que las autoridades investiguen cada uno de los hechos mencionados en la denuncia. “Que investigue en todo lo que tenga que investigar”, manifestó inicialmente.

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Barraza continuó con una afirmación directa respecto a los señalamientos de su expareja: “Es mentira, entonces, tú investiga”. El artista también remarcó que está dispuesto a colaborar con las autoridades para esclarecer la situación. “Yo estoy dispuesto siempre a colaborar con la justicia y a esclarecer todos los hechos, no hay problema con eso”, aseguró.

Expareja de Tomate Barraza acude a la Fiscalía y lo acusa de presunta violencia: “Me estaba ahorcando”. Captura: Magaly TV La Firme.