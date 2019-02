Aquí hay vecinos que anteponen la solidaridad y el empuje. Que dan una mano al que lo necesita. Ellos tienen muchísimo para transmitir y lo hacen todos los días. Quien más sencillamente explica esta ardua tarea es Dalma Villalba, una joven periodista que no duda a la hora de contar por qué eligió este camino: "Nací en Paraguay pero vivo en este barrio desde los nueve años. Esto que hago nació de una pasión que tenía de chica que era escribir. No sabía en dónde podía aplicar eso pero cuando comprendí que el rol del periodista era, también, informar y ayudar a la comunidad para cambiar la realidad, me gustó y me fui para ese lado", resume Dalma.