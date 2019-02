Le siguen las Líneas A y D con 11 mecanismos fuera de servicio. En la primera hay 18 estaciones (tres no tienen instaladas escaleras mecánicas o ascensores) y en la D, 16. En la Línea A, la estación "Primera Junta" tiene tres escaleras o ascensores fuera de servicio y dos en "Perú", "Acoyte" y "San Pedrito". Después tiene otras dos estaciones -"Puán" y "San José de Flores" en las que no funcionan una. En tanto, en la Línea D, en las estaciones"Callao", "Facultad de Medicina" y "Ministro Carranza" son dos por cada una de ellas. Y en cinco estaciones no funciona un mecanismo.