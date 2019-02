"La luna es un zoo maravilloso, un reducto de lujuria. No tiene nada que envidiar. No hay caretaje, es una mezcla de petisos, flacos, es un lugar alternativo donde nadie discrimina a nadie", describe Hollywood, la drag queen estrella de La Luna, oriunda de Las Parejas, pero aclara: "No es un lugar sexual, es social. Tiene magia".