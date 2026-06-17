Javier Milei celebró la victoria de la selección argentina ante Argelia en el debut del Mundial 2026

Javier Milei celebró la victoria de la selección argentina en X

La selección argentina selló su debut en el Mundial 2026 con una sólida victoria frente a Argelia. Con un resultado de 3 a 0, producto del hat-trick del capitán Lionel Messi, la albiceleste se posiciona como uno de los candidatos a liderar el Grupo J. Frente a esto, el presidente Javier Milei no dudó en reaccionar al primer encuentro del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Por medio de una publicación en la red social X, el mandatario publicó un mensaje breve tras cumplirse los 90 minutos. “VAMOS ARGENTINA CARAJO...!!!”, escribió desde su perfil personal para sumarse a los 47 millones de argentinos que también estuvieron pendientes del partido.

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Por el momento, se trató de la primera interacción directa que el Presidente generó con el último campeón del mundo. De igual forma, se desconoce si baraja la posibilidad de presenciar alguno de los partidos que tiene programados el seleccionado.

Según pudo confirmar Infobae, Milei tiene previsto viajar a los Estados Unidos el 4 de julio luego de que concluya con los encuentros que tiene programados en Madrid, España. Desde allí, volará hacia la ciudad de Nueva York, pero no se descartó la posibilidad de que pudiera desplazarse hacia otros lugares.

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La publicación que realizó Javier Milei post partido

En el caso de que la albiceleste se clasifique a los octavos de final, está previsto que ese encuentro se dispute entre el 4 y el 7 de julio. Sin embargo, tampoco está definido en qué sede se disputaría.

Hasta este momento, el resultado del partido de la Selección le valió convertirse en el primer equipo sudamericano en lograr una victoria tras las derrotas de Ecuador y Paraguay frente a Costa de Marfil y Estados Unidos, respectivamente, y los empates de Uruguay y Brasil ante Arabia Saudita y Marruecos.

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En esta oportunidad, Messi tuvo un regreso brillante en su sexto Mundial con un triplete que lo consagró como uno de los máximos goleadores históricos en Copas del Mundo. Actualmente, La Pulga anotó 16 goles en todas sus participaciones y quedó a un solo tanto de superar al alemán Miroslav Klose.

El partido comenzó con intensidad: a los cuatro minutos, el árbitro invalidó correctamente un gol de Messi por fuera de juego, y poco después, los africanos también vieron anulado un tanto por la misma infracción. Fue así que la apertura del marcador llegó a los 16 minutos, cuando Rodrigo De Paul envió un pase desde atrás de la mitad de la cancha que habilitó a Messi en el último tercio.

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Messi durante la celebración de su tercer gol (Reuters)

En esa jugada, el capitán argentino encaró a la defensa rival, encontró el espacio y definió de zurda para batir a Luca Zidane. Messi celebró con evidente emoción, secándose las lágrimas tras el gol. Desde entonces, el delantero se hizo dueño del partido y su rendimiento se destacó como uno de los mejores desde la final de Qatar 2022.

A pesar de sus 38 años, el ocho veces ganador del Balón de Oro se mostró en excelente forma física y completamente recuperado de la lesión sufrida antes del torneo con el Inter Miami. Ya en la segunda parte, el diez amplió la ventaja a los 59 minutos tras aprovechar un rebote del arquero rival y selló su desempeño a los 75 minutos con un zurdazo esquinado.

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De acuerdo con el calendario del Mundial, la selección argentina volverá a jugar el lunes 22 de junio a las 14 (según el horario argentino) frente a Austria en el Dallas Stadium. Finalmente, el último partido que disputarán por la fase de grupos será el sábado 27 y repetirá escenario para enfrentar a Jordania a las 23 horas.