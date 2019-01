El y Palmer son dos caballeros que no tienen memoria. Aunque algunas escenas, de las contables, sobreviven al respeto por la privacidad. "Charly siempre tomaba licor de menta con dos hielos y agua. Un día llegó con la limusina y me dice: 'Por favor, no tenemos para pagar al chófer. Decile que se lo pagan en Buenos Aires, que se vuelva. Pero rescatame la guitarra que está en el baúl'. Justo yo al tipo lo había conocido dos días antes, al chofer, porque me habían invitado a la fiesta de la revista Paparazzi en Buenos Aires y había ido con Moria, pobre tipo", ríe Mike.