"Una, como mamá de un niño con discapacidad, necesita una esperanza para levantarse todos los días. Acepto todo lo que tiene mi nene, pero no me resigno. A veces un padre de un niño sano no valora cuando su bebé agarra un sonajero, cuando se agarra los pies y se los lleva la boca. No se valora nada porque todo eso es 'normal'. Hasta que tenés un niño que va a cumplir 3 años y todavía no logra llevarse un juguete a la boca y que no me dice 'mamá' ", cuenta Sabrina.