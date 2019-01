"Me contactó una semana más tarde un amigo de ella que estaba allá. Él la había ayudado a contratar el hostel y a reservar excursiones como estas. Me preguntó si sabía algo de Rocío y me temblaron las piernas. Le dije que no. Fue ahí cuando me contó lo peor: había llamado al hostel Savage (allí se hospedó Rocío) y le dijeron que estaba muerta. Que se ahogó en la excursión, que la trasladaron a Bangkok pero que no hubo caso. Estaba muerta", relató Damián.