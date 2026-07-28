México
GoogleAgregar Infobae en Google

México: las predicciones del tiempo para Acapulco de Juárez este 28 de julio

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Cuál será la temperatura máxima (Secretaría de Turismo)
Cuál será la temperatura máxima (Secretaría de Turismo)
Guardar

Temperatura máxima y mínima, así como probabilidades de lluvia, este es el pronóstico del tiempo para las próximas horas de este martes en Acapulco de Juárez, México.

Durante el día la temperatura alcanzará un máximo de 32 grados, la previsión de lluvia será del 70%, con una nubosidad del 83%, mientras que las ráfagas de viento serán de 24 kilómetros por hora.

PUBLICIDAD

En cuanto a los rayos ultravioleta se espera que alcancen un nivel de hasta 12.

Para la noche, la temperatura llegará a los 25 grados, mientras que la probabilidad de precipitación será de 55%, con una nubosidad del 59%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 15 kilómetros por hora en la noche.

PUBLICIDAD

El pronóstico del clima en Acapulco de Juárez (Imagen ilustrativa Infobae)
El pronóstico del clima en Acapulco de Juárez (Imagen ilustrativa Infobae)

El atractivo clima de Acapulco que seduce a celebridades

Acapulco de Juárez, uno de los lugares más turísticos de México ubicado en Guerrero, se caracteriza por tener un clima tropical húmedo beneficiado por las aguas del océano Pacífico, las más cálidas en el planeta.

En promedio anual, el termómetro llega a marcar 26 grados, aunque las temperaturas máximas incluso ascienden hasta 36 grados con percepción térmica de 41 grados.

Por el contrario, las temperaturas más bajas rondan entre los 23 grados, aunque algunas veces han llegado a descender hasta los 16 grados por masas de aire provenientes del Ártico, como pasó en febrero de 2021.

Entre los meses de mayo a noviembre las tormentas tropicales y los huracanes pueden representar una amenaza para la población; de ellos, agosto y septiembre son los meses en donde hay más días de lluvia.

Este famoso puerto se caracteriza por tener un clima tropical húmedo (Cuartoscuro)
Este famoso puerto se caracteriza por tener un clima tropical húmedo (Cuartoscuro)

Qué tipo de clima hay en México

México es un país privilegiado, pues su ubicación geográfica (su salida al mar Caribe, al océano Pacífico y la división que le hace el Trópico de Cáncer) lo convierte en una región megadiversa, siendo hogar de al menos el 12% de las especies del mundo, siendo 12 mil de ellas endémicas.

Aunque el Trópico de Cáncer segmenta al país en dos zonas climáticas –una templada y otra tropical– lo cierto es que la altitud, latitud y la distribución de tierra y agua hacen que en el territorio nacional se identifiquen hasta siete tipos de clima: cálido subhúmedo, seco, semiseco, seco desértico, cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío.

En este panorama, no es extraño que en las partes altas de Chihuahua el termómetro alcance los -30 grados de temperatura, mientras que en el desierto de Mexicali, igual al norte del país, ascienda hasta registrar 50 grados centígrados.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura promedio anual del país es de 19 grados, sin embargo, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo y Monterrey en donde las temperaturas son en extremo altas.

Como prueba de ello está San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora y que se encuentra en los límites del Gran Desierto de Altar de Baja California y el estado de Arizona y que es bien conocida por poseer el récord de la temperatura más alta registrada en el país, luego de que el 6 de julio de 1966 el termómetro subió hasta marcar los 58.5 grados centígrados.

En contraste, la temperatura más baja registrada en la historia fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta marcar -25 grados en el municipio chihuahuense de Madero.

Sin embargo, esta variedad de climas se han visto afectados en los últimos años por el calentamiento global y expertos prevén un futuro desalentador para el país con una reducción considerable de aguas pluviales anuales y un aumento considerable de las temperaturas.

Los estragos ya han comenzado a verse con afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las severas inundaciones, mientras que en las épocas de calor se ha visto un incremento en la cantidad de contingencias ambientales en las principales urbes, como es el caso de la capital mexicana.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en Acapulco de JuárezClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Asegura marina 834 kilos de cocaína en Chiapas: se evitó que 1.66 millones de dosis llegaran a las calles, informó Harfuch

La acción coordinada entre la Secretaría de Marina, la FGR y la SSPC no solo retiró el cargamento, también impactó las finanzas de grupos delictivos que operan en la región sur del país

Asegura marina 834 kilos de cocaína en Chiapas: se evitó que 1.66 millones de dosis llegaran a las calles, informó Harfuch

Profepa inspecciona zona de descarrilamiento de Ferromex en Sonora tras derrame químico

Autoridades federales y estatales inspeccionan la zona donde ocurrió el derrame de hidrosulfuro de sodio

Profepa inspecciona zona de descarrilamiento de Ferromex en Sonora tras derrame químico

La Casa de los Famosos México 2026 hoy: Mariana Echeverría vuelve para la gala de líder

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos México 2026 hoy: Mariana Echeverría vuelve para la gala de líder

Pronóstico del clima en Puerto Vallarta este martes 28 de julio: temperatura, lluvias y viento

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Pronóstico del clima en Puerto Vallarta este martes 28 de julio: temperatura, lluvias y viento

Clima en Mazatlán: cuál será la temperatura máxima y mínima este 28 de julio

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Clima en Mazatlán: cuál será la temperatura máxima y mínima este 28 de julio
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy lunes 27 de julio: desmantelan dos narcoviveros en Quintana Roo, cae “El Tata”

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy lunes 27 de julio: desmantelan dos narcoviveros en Quintana Roo, cae “El Tata”

Asegura marina 834 kilos de cocaína en Chiapas: se evitó que 1.66 millones de dosis llegaran a las calles, informó Harfuch

Así vivía y operaba “El Valentín“, miembro de La Unión Tepito ejecutado en el Centro Histórico de la CDMX

Esposa del alcalde de Temoac es detenida junto con otro funcionario por extorsión en Morelos

Rechaza FGR que exista una persecución política contra Ernesto Ruffo

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026 hoy: Mariana Echeverría vuelve para la gala de líder

La Casa de los Famosos México 2026 hoy: Mariana Echeverría vuelve para la gala de líder

¿Quién conquistó a Karina Torres en las primeras horas de La Casa de los Famosos México?

Quién es Mauricio Vaca, la ex pareja de Mariana Ochoa antes de entrar a La Casa de los Famosos 2026

Harry Styles ya está en México y fue visto comiendo en los famosos tacos Orinoco

La Casa de los Famosos México 2026: Ese Pérez protagoniza los primeros ‘shippeos’ de la temporada

DEPORTES

Costa Rica vs México Sub 20: ¿cómo va el partido rumbo al Mundial?

Costa Rica vs México Sub 20: ¿cómo va el partido rumbo al Mundial?

Este es el nuevo cargo de Daniel “Ruso” Brailovsky en el América

Federico Viñas es el refuerzo mundialista de Toluca: esta es la cifra que pagarían por el goleador uruguayo

André-Pierre Gignac ya tiene nuevo equipo después de Tigres, y no es de primera división

Liga MX confirma baja de Keylor Navas y Gilberto Mora para el juego All Stars MLS: esta es la lista de convocados