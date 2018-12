Agustina Señorans, subsecretaria de Promoción Social, explicó a Infobae: "Frente a determinados acontecimientos públicos como las movilizaciones del colectivo Ni una menos, el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer y el Día internacional de la Mujer, las llamadas se duplican o triplican. Lo que ocurrió después de la denuncia de Thelma no lo esperábamos pero no nos sorprendió".