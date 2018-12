"No tuvimos dudas, no había ni hay grises en esta historia. Otras veces ante alguna denuncia nos preguntamos qué hacemos y no siempre nos ponemos de acuerdo", le contó a Infobae Julieta Ortega, quien estaba esa tarde en la que todas sintieron escalofríos. Otras veces no llegan a un consenso, en esta oportunidad nadie dudó. "No era acoso, la denuncia era grave, ella tenía 16 años, fue abuso sexual. Por todos lados sentimos que todo era de una contundencia indiscutible", sigue Ortega. "En este caso además había un vínculo de confianza", señala Andrea Pietra. "Es el adulto con poder quien le quema la cabeza a la víctima para hacerle sentir que quiso cuando en realidad no quiso".