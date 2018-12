-A mí me dieron un DNI inventando mi nombre. Inventaron mi nombre, el de mi padre y me pusieron la fecha que ellos quisieron. Ahí nació mi identidad como ciudadano argentino. Tuve que trabajar muchos años hasta poder reencontrarme conmigo mismo y entonces me di cuenta de que no quiero seguir colonizado, que me digan lo que quiero hacer, lo que tengo que pensar sino decir lo que yo siento. Porque no quiero ser preso de una injusticia que nos viene sometiendo desde hace cientos de años, con religiones e ideologías ajenas al mundo indígena. Soy un indígena y quiero que se respeten mis derechos ancestrales – dice Félix Díaz.