Los padres de Karut son Sagta -el macho-, que tiene problemas en los ojos, y Eluney, que no puede volar por dificultades en sus alas. Fueron rescatados de las provincias de Salta y San Luis. Ellos no pueden ser liberados, pero sí sus crías. Hacía 22 años que no había una pareja reproductora en Palermo.