Y cuando se dice que fue convocado a la cocina de la sede diplomática es porque literalmente fue así. Debido a las extremas medidas de seguridad, los agentes del sauditas que cuidan al líder árabe llevaron a Riveira a que cocinara apenas entrara a la embajada sin mantener contacto alguno con ningún funcionario y menos con Salman. "Yo no llegué a verlos porque así como entré, me sacaron el teléfono y me metieron en la cocina. No pude ver al príncipe ni saludarlo. Nada de nada", contó el chef en diálogo con radio Mitre.