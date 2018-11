My Alfajores nació por el afán de satisfacer un deseo personal. "Soy dulcera y quería comer alfajores. Siempre me gustaron. Siempre digo que si no hubiese estudiado la licenciatura en Turismo tendría una pastelería. Y bueno, hice eso. Busqué la receta y preparé todo. Cuando los terminé, vi que estaban muy buenos y los compartí en una página de sudamericanos que viven en Nueva Zelanda, a través de Facebook. Y al rato ya me estaban preguntando dónde los había comprado, diciéndome que ellos también querían".