"En julio, también se había perdido el submarino. Tenían problemas de comunicación, pero a las 24 horas aparecieron. Entonces yo pensaba que iba a pasar lo mismo. Me preocupaba, pero a la vez pensaba que ya iba a aparecer. Pero como pasaban los días y eso no ocurría, compré un boleto de avión y me vine. Cuando llegué acá y vi un montón de gente, me palpité que esto no sería fácil. Así fueron pasando los días y el submarino no daba señales. Al día de hoy no paramos. Y ahora la herida se abrió nuevamente", dice a Infobae.