Con el correr de las horas, las familias fueron abandonando su hermetismo tras la impactante noticia de que el ARA San Juan había sido localizado y este domingo organizaron un nuevo banderazo en el puerto de Mar del Plata para renovar su reclamo. "Vamos a pedir que se reflote la nave y que nos digan toda la verdad. No vamos a bajar los brazos. No vamos a detener la búsqueda. Nos obligaron a estar acá, no lo decidimos", bramó a través de un megáfono Luisa, la mamá de Ricardo Gabriel Alfaro.