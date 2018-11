A Villanueva no lo detuvo la luz roja. Para él la velocidad fue más importante que una vida. Ese 14 de febrero del 2016 no solamente murió Martina, nosotros también. Y no es una frase hecha: quien ha pasado por la pérdida de una hija sabe la diferencia entre vivir o morir viviendo. Lo que cuesta levantarse y respirar, lo que duele ver el vacío de la casa, el extrañar su voz, su sonrisa, el saber que ya no hay un mañana, que el futuro se esfumó. Y seguir viendo que los hechos viales se han acrecentado y siguen siendo una de las causas que más muertos dejan, aumenta la pena.