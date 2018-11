"Estamos viviendo una pesadilla. Yo quería otro desenlace. Hasta el viernes cuando llegó este parte, yo lo seguía esperando. Me cuesta soltarlo. Ahora solo pienso en luchar y en pedirle a la jueza que por favor colabore para que refloten al submarino. Voy a seguir pidiéndolo. Todo el pueblo argentino quiere que lo refloten, saber la verdad y ver que ellos están ahí. No me sirve que Hernán quede en el mar, yo lo necesito ver, saber que su cuerpo está ahí. Voy a seguir luchando por eso", afirmó Marcela Moyano, la mamá de Hernán Rodríguez.