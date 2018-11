"En esta causa, hasta ahora, la jueza no se atrevió a investigar las responsabilidades políticas. Es imposible que el ministro de Defensa diga 'Yo no sabía', porque el 5 de enero de 2017 estuvo en su despacho el informe de la Inspección General de la Armada donde se describían todos los problemas que tenía el submarino para patrullar y realizar inteligencia sobre pesqueros extranjeros y buques de guerra de la Marina Inglesa, como se desprende de la última orden de operaciones. Si esto no se lo comunicó el ministro al Presidente –Mauricio Macri– terminará ahí la responsabilidad política, pero Aguad no puede decir 'no sé'", dice.