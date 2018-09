"Quedaban muy poquitos restos, mi mamá los guardó en la funda de una cámara de fotos y se los trajo". El prestigioso laboratorio estadounidense Orchid Cellmark, en Dallas, confirmó la sospecha eterna: "El resultado mostró, con un 99% de certeza, que no eran los restos de mi hermano. Nos dieron el cuerpo de otro. Yo sabía que estaba vivo, es mi gemelo, no puedo decir que me haya sorprendido", dice Pablo.