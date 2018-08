"Cuando les dije que era la casa de Luca me dijeron 'uy, loco, disculpá, perdón'. Les pregunté si no tenían una hidrolavadora para sacar la pintura ahí mismo, me dijeron que no y se fueron lo más rápido que pudieron". Rápidamente, los dueños del bar que funciona como homenaje a Luca lo publicaron en redes sociales y estallaron las críticas.