Luis Alfonso emocionó a la familia de Yeison Jiménez con un sentido homenaje musical: escribió una canción a seis meses del accidente

El artista presentó en privado un tema inédito que provocó una profunda emoción en Lina Jiménez, quien no pudo contener las lágrimas al escucharlo - crédito @luisalfonso/ Instagram

A seis meses del accidente aéreo que cobró la vida de Yeison Jiménez, la música popular colombiana vivió un momento de profunda emoción.

El cantante Luis Alfonso presentó en un acto privado la canción inédita Adiós Amigo, compuesta especialmente para honrar la memoria de su colega y amigo. La presentación se convirtió en un homenaje cargado de sentimiento, especialmente durante el encuentro con Lina Jiménez, hermana del artista fallecido, que no pudo contener las lágrimas al escuchar la letra.

El accidente, ocurrido el 10 de enero durante el despegue de la aeronave que viajaba entre Paipa y Duitama, dejó un vacío notorio en la escena musical. La noticia sacudió tanto a Colombia como al público internacional y marcó un punto de inflexión en el género regional. Luis Alfonso y Yeison Jiménez habían compartido escenarios y colaboraciones, consolidando una relación que trascendía lo profesional. Tras el siniestro, el intérprete decidió canalizar su duelo a través de la música y encontrar en la composición una manera de honrar el legado de su amigo.

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Luis Alfonso lanza 'Adiós Amigo': un homenaje a Yeison Jiménez que conmueve a sus allegados - crédito @linajimenez.g @luisalfonso/ Instagram

En la víspera del aniversario, Luis Alfonso invitó a Lina Jiménez a escuchar por primera vez la canción. “Hace unos días hice una canción que se llama Adiós Amigo, que obviamente es para todos los angelitos que se nos fueron para el cielo; en este caso fue para Yeison”, explicó el artista. Durante la reproducción, la reacción de Lina resultó conmovedora: “Qué canción tan hermosa… Muy bonito”, alcanzó a decir, emocionada, mientras abrazaba al autor y dejaba rodar algunas lágrimas. Luis Alfonso respondió que cada palabra fue escrita desde el respeto y el cariño, no solo hacia Yeison, sino también hacia toda su familia.

La canción fue interpretada en privado durante varios meses y solo se escuchaba en conciertos. Las solicitudes del público para lanzarla de manera oficial se multiplicaron, por lo que el cantante optó por consultar primero a la familia de Yeison Jiménez. Tras obtener su aprobación, la canción fue estrenada en plataformas digitales y se convirtió en un tributo tanto para el artista como para todas las personas que han perdido a un ser querido. “Con mucho respeto y sentimiento le hicimos esta canción Adiós amigo a Yeison Jiménez. En honor no solo a él, sino a todos los que tienen un angelito en el cielo”, manifestó el cantante.

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Lina Jiménez escuchó por primera vez la canción dedicada a su hermano y abrazó a Luis Alfonso, conmovida por las palabras escritas en su honor - crédito @linajimenez.g/ Instagram

“Te vas, mi amigo, adiós, parcero, camina al cielo. Te recordamos loco y alegre; cómo haces falta, aventurero. Vuela, mi amigo, vuela hacia el cielo. Estoy seguro de que en el más allá volveremos a vernos”, dice un fragmento de la canción que ya está disponible en las plataformas musicales de Luis Alfonso.

La reacción de los allegados no tardó en hacerse pública. “Luis Alfonso, gracias por este hermoso homenaje a mi hermano Yeison. Se nota el respeto, la admiración y el cariño como interpretaste cada palabra”, expresó Lina Jiménez en sus redes sociales. Para ella, la canción representa una forma de mantener vigente el legado del “aventurero” de Colombia, como lo apodaban sus seguidores.

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Luis Alfonso explicó que el objetivo de Adiós Amigo va más allá de la música: busca preservar el impacto de Yeison Jiménez en el género popular. “Llevar su legado es seguir trabajando en lo que el hombre trabajó, que fue amar la música popular regional colombiana”, afirmó. La canción transmite un mensaje de gratitud y respeto hacia quien, según sus colegas, elevó el nivel del género y abrió puertas a nuevas generaciones de intérpretes.

Luis Alfonso señaló que la canción buscó mantener vivo el legado de Yeison Jiménez y su aporte a la música popular colombiana - crédito @luisalfonso y @yeison_jimenez/Instagram

Mientras el homenaje a Yeison Jiménez sigue conmoviendo a miles de seguidores, Luis Alfonso se prepara para una etapa fundamental en su carrera. El 23 de julio presentará el álbum Lindo Lindo en un evento gratuito en el Parque La Mariposa de Bogotá, donde se espera la asistencia de cerca de 4.000 personas. Posteriormente, el 7 de noviembre, llevará al Coliseo MedPlus su espectáculo más ambicioso: La Fonda del Señorazo, con un formato de 360 grados y la presencia de más de 14.000 asistentes.

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El video de la reacción de la hermana de Yeison, Lina Jiménez, fue el espacio donde varios internautas y seguidores dejaron sus mensajes de agradecimiento a Luis Alfonso por el gesto al fallecido cantante. “Yo ya lloré solo de verla a ella, no me imagino cuando escuche bien la letra”, “Tranquila, Lina, que aquí también lloramos”, “‘Vuela, mi amigo’ esa parte duele”, “Esto siempre va a doler 💔“,(Sic) son los mensajes más destacados.