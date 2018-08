Ella trató de frenar la escalada de violencia: "No me vuelvas a tocar porque te mato". Después, se desplomó en un sillón y comenzó un llanto sin retorno. "Ahí me dijo: 'Denunciame por favor, estoy enfermo, te voy a terminar matando'. Mariana salió del edificio y una mujer policía la paró: "Me dijo: ¿qué te pasó?, le contesté: 'me pegó mi novio'. Me dijo ¿vas a hacer la denuncia? Le dije que no. Pero sacó un espejito, me mostró mi cara y me preguntó: ¿Vos te viste?".