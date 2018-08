-¿Y a usted que le genera escuchar a Gamboa defender desde el púlpito las dos vidas?

-Me genera indignación escucharlo hablar de las dos vidas. No me sorprende que esa sea su actitud, pero me molesta porque conozco la historia, vi sufrir a mi hija. Yo era adulta y tomé una decisión y me hago cargo de lo bueno y lo malo. Pero en el caso de Gamboa, me irrita que miente porque no solamente abandona esas vidas sino que las propicia con su discurso.