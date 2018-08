– La ley de adopción está bien. Hay que hacer un acompañamiento en esta situación del inciso B del artículo 607. Pero también generar las condiciones para que los progenitores estén informados de que existe esta posibilidad de decidir no criar al niño, que no va a ser penado por la ley, quitar el castigo social respecto de una decisión así. Yo creo que es el camino. No pongo en una misma línea el aborto con la adopción ni me voy a meter en el debate porque no he participado en las discusiones del proyecto, ni es importante qué es lo que pienso. Pero sí, decidir no criar a un chico y transitar el embarazo no tiene nada que ver con el aborto. Al mismo tiempo, la decisión de no transitar ese embarazo no va a cambiar por más ley de adopción que hagamos. Está previsto que quien no desea criar a su niño puede transitar el camino de la adopción para manifestar que no lo va a criar y no tiene ni que darle una mamadera.