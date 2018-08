El letrado denuncia tres irregularidades en la habilitación del aeropuerto, donde sustenta su amparo, más allá del reclamo social de los habitantes del barrio lindero a la terminal aérea. Relata anomalías en la Ley General del Ambiente -ley número 25.675- que "dice que cuando no existe una declaración de impacto ambiental que autorice determinado emprendimiento o proyecto la Justicia puede proceder a su clausura". Apunta que "la Ley de Sitios de Memoria -ley número 26.691- precisa que los recintos que sirvieron como centros clandestinos de detención no pueden ser refaccionados ni cambiados su uso, y que cualquier obra que se quiera hacer tiene que ser autorizada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Esa acta administrativa que debía ser firmada por el secretario Claudio Avruj no existe". Y desacredita el documento que invoca el Gobierno para respaldar la autorización del aeropuerto: "En un escrito firmado durante el Onganiato, la dictadura cívico-militar presidida por el general Juan Carlos Onganía que derrocó el gobierno de Arturo Illia, le da categoría de aeródromo militar. Además de haber sido firmado durante un gobierno de facto, el documento carece de firma. Y fue el 13 de diciembre de 1968, hace cincuenta años donde ésto era todo campo, no tiene nada que ver esa realidad la actual".