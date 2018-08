"El primero que me llamó fue mi hijo y me dijo 'mamá gracias por elegirme, gracias por cuidarme, gracias por estar ahí, por no haberte rendido'. Me dijo unas cosas que para una mamá son tremendas", dice y se emociona. "Cuando yo decido quedarme sólo pensaba en cuidar mi vida y la de mi hijo que ya vive, ya existe, que está caminando, me llama, me pide, me está buscando y me espera. Yo me quedaba sin un hijo pero él se queda sin mamá y yo también decidí tenerlo a él".