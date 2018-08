"Me pasaron el contacto de un consultorio en Morón, tuve una entrevista previa, me dijeron que iba a salir 1500 pesos y me explicaron más o menos cómo iba a ser", cuenta Nancy. "La médica me anestesió y a los 20 minutos me dijo que ya estaba pero igualmente me recetó Misoprostol. A mí me pareció raro. Me dijo que si en la ecografía de control se veía que no había largado todo me las tomara para terminar de expulsarlo".