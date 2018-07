— Lo conozco. Estuvimos en San Miguel. En un momento dado, él estaba al fin de sus estudios, y yo al comienzo. Hay 11 años de diferencia. Luego me fui de Argentina, pero el nombre de Jorge Bergoglio me quedó en la memoria, pero no le ponía una cara y ahora me recibió hace un mes y medio, muy bien. De una manera fraternal, paternal, me dice: Pedro ¿cómo estás? ¿Qué lío estás haciendo en Madagascar? Allí me dijo que prepare la sucesión, vos sabes que todos morimos en esta tierra, estamos de paso. Le digo: "Sí, Santo Padre, estamos realizando eso también". Pero me emociona que en la cumbre de la Iglesia y en lo más bajo, que es un basurero, ambos tenemos el espíritu del Evangelio y qué contento estoy que el Papa, que representa a Cristo, está tan cerca de los pobres, que desea una Iglesia humilde, pobre pero valiente, esto no quiere decir una Iglesia miedosa, quiere decir que hay mucha valentía, mucho coraje, mucha fuerza para buscar nuevos caminos y desafiar a todo lo que se presenta frente a nosotros para más dignidad y futuro a los pobres, un futuro a los niños que se han olvidado.